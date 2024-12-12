Разведка установила суда, используемые Россией для экспорта подсанкционной нефти: инфографика

Россия создала теневой флот из устаревших танкеров, чтобы обходить западные санкции и зарабатывать миллиарды долларов на экспорте нефти.
Военная разведка установила суда, которые используют Россия для экспорта подсанкционной нефти.
Об этом пишет Главное управление разведки Минобороны Украины.
"Теневой флот России – вызов для мировой безопасности. Страна-агрессор создала теневой флот из устаревших танкеров, чтобы обходить западные санкции и зарабатывать миллиарды долларов на экспорте нефти. Эти деньги питают ее военную машину, поддерживают террористов во всем мире и финансируют новые преступления", – говорится в сообщении.
Украинская разведка идентифицировала 238 судов, которые используют оккупанты для обхода ценовых ограничений.
Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины объяснило, благодаря чему летают российские FPV-крылья "Молния" и аналог "Орлана" – "Феникс".
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