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Разведка установила суда, используемые Россией для экспорта подсанкционной нефти: инфографика

Разведка установила суда, используемые Россией для экспорта подсанкционной нефти: инфографика

Теневой флот России — вызов для мировой безопасности / Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Россия создала теневой флот из устаревших танкеров, чтобы обходить западные санкции и зарабатывать миллиарды долларов на экспорте нефти.

Военная разведка установила суда, которые используют Россия для экспорта подсанкционной нефти.

Об этом пишет Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Теневой флот России – вызов для мировой безопасности. Страна-агрессор создала теневой флот из устаревших танкеров, чтобы обходить западные санкции и зарабатывать миллиарды долларов на экспорте нефти. Эти деньги питают ее военную машину, поддерживают террористов во всем мире и финансируют новые преступления", – говорится в сообщении.

Теневый флот России / ©
Теневый флот России
Теневый флот России / ©
Теневый флот России
Теневый флот России / ©
Теневый флот России
Теневый флот России / ©
Теневый флот России
Теневый флот России / ©
Теневый флот России
Теневый флот России / ©
Теневый флот России
Теневый флот России / ©
Теневый флот России
Теневый флот России / ©
Теневый флот России

Украинская разведка идентифицировала 238 судов, которые используют оккупанты для обхода ценовых ограничений.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины объяснило, благодаря чему летают российские FPV-крылья "Молния" и аналог "Орлана" – "Феникс".

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