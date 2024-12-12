Разведка установила суда, используемые Россией для экспорта подсанкционной нефти: инфографика

Россия создала теневой флот из устаревших танкеров, чтобы обходить западные санкции и зарабатывать миллиарды долларов на экспорте нефти.

Военная разведка установила суда, которые используют Россия для экспорта подсанкционной нефти.

Об этом пишет Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Теневой флот России – вызов для мировой безопасности. Страна-агрессор создала теневой флот из устаревших танкеров, чтобы обходить западные санкции и зарабатывать миллиарды долларов на экспорте нефти. Эти деньги питают ее военную машину, поддерживают террористов во всем мире и финансируют новые преступления", – говорится в сообщении.

Теневый флот России

Теневый флот России

Теневый флот России

Теневый флот России

Теневый флот России

Теневый флот России

Теневый флот России

Теневый флот России

Украинская разведка идентифицировала 238 судов, которые используют оккупанты для обхода ценовых ограничений.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины объяснило, благодаря чему летают российские FPV-крылья "Молния" и аналог "Орлана" – "Феникс".

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