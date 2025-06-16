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Разведка Великобритании назвала количество погибших военных КНДР в Курской области
КНДР признала присутствие войск в России, но молчит о потерях.
Британская разведка сообщает, что более 6 000 солдат КНДР погибли или были ранены во время боевых действий в Курской области, поддерживая Россию в войне против Украины. Это более половины из 11 000 военных, которых Пхеньян направил в РФ.
Об этом пишет Bloomberg.
По данным британской разведки, эта цифра составляет более половины из 11 000 северокорейских военных, которые изначально были направлены в Курскую область. В сообщении Минобороны Великобритании на платформе X говорится:
«Существенные потери среди военных КНДР почти наверняка были вызваны масштабными штурмами с большими потерями среди пехоты».
КНДР официально признала факт отправки своих военных в Россию только в апреле этого года, однако до сих пор не обнародовала ни точное количество привлеченных солдат, ни масштабы потерь.
Bloomberg не смог независимо подтвердить эти данные. Россия и Украина также не предоставляют официальной статистики боевых потерь.
Эти оценки появились на фоне подготовки к празднованию первой годовщины подписания российско-северокорейского договора о взаимной обороне, который фактически реанимировал союз времен Холодной войны. С тех пор лидер Северной Кореи Ким Чен Ын стал ключевым союзником Владимира Путина, поставляя ракеты, боеприпасы, а теперь и солдат.
В начале июня Ким встретился в Пхеньяне с одним из главных советников Путина по вопросам безопасности — Сергеем Шойгу. Во время переговоров Ким заявил, что КНДР «безусловно поддерживает» Россию и «ее внешнюю политику во всех ключевых международных вопросах». Это уже второй визит Шойгу в Северную Корею за последние три месяца.
Напомним, ранее мы писали о том, что Северная Корея впервые официально заявила, что ее солдаты воюют на стороне России против Украины. Пхеньян якобы направил свои войска в Россию, чтобы помочь воевать РФ согласно договору о стратегическом партнерстве.
В Госдепартаменте США на заявление Пхеньяна отреагировали и заявили, что обеспокоены действиями Пхеньяна и Москвы. В Госдепе отметили, что «третьи страны, такие как КНДР», которые участвуют в российско-украинской войне, «несут ответственность».