Вражеские войска пытаются наступать на трех направлениях – в районе Сватово, Кременной и Бахмута.
Российские войска продолжают попытки наступления на восточном фронте. ВСУ, в свою очередь, успешно обороняют свои позиции.
Разведка Великобритании обнародовала актуальную карту боев в Украине в Twitter.
По данным разведки, активные боевые действия продолжаются в Донецкой и Луганской областях. Вражеские войска пытаются наступать на трех направлениях – в районе Сватово, Кременной и Бахмута. В последнем населенном пункте фиксируют упорные бои. Там оккупанты пытаются прорваться с разных сторон в попытке окружить город, однако успехов не имеют.
Тем временем в Херсонской и Запорожской областях украинские бойцы продолжают наносить удары по тыловым позициям врага.
Ситуация на других участках фронта стабильна.
Напомним, глава комитета начальников штабов Великобритании адмирал Энтони Радакин отметил, что Россия сталкивается с острой нехваткой артиллерийских боеприпасов.
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