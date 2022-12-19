Вражеские войска пытаются наступать на трех направлениях – в районе Сватово, Кременной и Бахмута.

Российские войска продолжают попытки наступления на восточном фронте. ВСУ, в свою очередь, успешно обороняют свои позиции.

Разведка Великобритании обнародовала актуальную карту боев в Украине в Twitter.

По данным разведки, активные боевые действия продолжаются в Донецкой и Луганской областях. Вражеские войска пытаются наступать на трех направлениях – в районе Сватово, Кременной и Бахмута. В последнем населенном пункте фиксируют упорные бои. Там оккупанты пытаются прорваться с разных сторон в попытке окружить город, однако успехов не имеют.

Тем временем в Херсонской и Запорожской областях украинские бойцы продолжают наносить удары по тыловым позициям врага.

Ситуация на других участках фронта стабильна.

Фото: twitter.com/DefenceHQ

Напомним, глава комитета начальников штабов Великобритании адмирал Энтони Радакин отметил, что Россия сталкивается с острой нехваткой артиллерийских боеприпасов.

Ситуация в Бахмуте сверхсложная: город держится и ни один "русский" не сломает боевой дух ВСУ

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