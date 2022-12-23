Разведка Великобритании оценила шансы России увеличить армию до 1,5 млн человек

В Украине российские силы испытывают беспрецедентное давление, указывают британские разведчики.
Военное руководство РФ представило президенту Владимиру Путину планы по расширению российской армии примерно на 30% – до 1,5 миллиона человек. Однако, когда будет достигнут этот уровень – неизвестно.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Министр обороны России Сергей Шойгу пояснил, что расширение будет включать как минимум две бригады на северо-западе России, численность которых увеличится в дивизию. Он ссылался на предполагаемую угрозу со стороны Финляндии и вступление Швеции в НАТО.
По данным британской разведки, это одно из первых представлений о том, как Россия стремится адаптировать свои силы к долгосрочным стратегическим вызовам, возникшим в результате ее вторжения в Украину.
В то же время, в Минобороны Британии отмечают, что остается непонятным, как Россия найдет новобранцев для такого увеличения, "когда ее силы находятся под беспрецедентным давлением в Украине".
Напомним, на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в среду, 21 декабря Владимир Путин сделал несколько заявлений, касающихся войны в Украине и усиления военного потенциала российской армии.
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