Разведка впервые перехватила разговор военных КНДР на Курщине (видео)

Похоже, ГУР скоро потребуется еще больше знатоков корейского языка.
Украинские разведчики перехватили радиопереговоры привлеченных Россией к войне против Украины военных КНДР.
Об этом передает пресс-служба Главного управления разведки.
Северные корейцы, расположенные в Курской области, ведут эфир на корейском. В разговоре КНДРовец сначала вызывает "ремонтника", а затем приказывает группе немедленно возвращаться.
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Ранее министр обороны Украины Умеров подтвердил, что войска КНДР вступили в бои. Глава Центра противодействия дезинформации также подтвердил удар ВСУ по северокорейским позициям.
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