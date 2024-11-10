Разведка впервые перехватила разговор военных КНДР на Курщине (видео)

Похоже, ГУР скоро потребуется еще больше знатоков корейского языка.

Украинские разведчики перехватили радиопереговоры привлеченных Россией к войне против Украины военных КНДР.

Об этом передает пресс-служба Главного управления разведки.

Северные корейцы, расположенные в Курской области, ведут эфир на корейском. В разговоре КНДРовец сначала вызывает "ремонтника", а затем приказывает группе немедленно возвращаться.

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ГУР перехватило разговор северокорейских военных на Курщине

Ранее министр обороны Украины Умеров подтвердил, что войска КНДР вступили в бои. Глава Центра противодействия дезинформации также подтвердил удар ВСУ по северокорейским позициям.

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