ГУР знает имя оккупанта, отрезавшего голову пленному: Буданов о дальнейшей судьбе палача

По словам Буданова, почти все оккупанты, пытавшие украинских военных "больше не существуют". Он считает, что и этот россиянин не станет исключением.

Украинской разведке известно имя российского военного преступника, отрезавшего голову нашему военнослужащему.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Radio NV.

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По его словам, случаи таких преступлений единичны.

"Кто он – мы знаем. Где он и почему я говорю, что не могу вам ответить. Есть немного другая статистика. Как-то так сложилось, что почти все из тех, кто делал такие вещи, где это было нам четко известно, больше не существуют. Поэтому не думаю, что этот человек станет исключением", — сказал Буданов.

На вопрос о том, причастна ли к этому украинская разведка, глава ГУР загадочно ответил: "Просто так произошло".

Напомним, что украинцев шокировало жестокое видео казни украинского военнопленного оккупантами, на котором захватчики отрезают мужчине голову. Ролик распространили российские телеграмм-каналы 11 апреля, однако когда и где он снят, неизвестно.

Журналисты из CNN заявили, что обнаружили еще одно ужасное видео, на котором, вероятно, обезглавили двух украинских военных.

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