Разведка знает каждый шаг Путина: Маломуж раскрыл, как Запад фиксирует тайные замыслы Кремля

Третья Мировая война / © ТСН.ua

Реклама

Российские провокации и планы дестабилизации европейских стран не остаются незамеченными. Благодаря совместным усилиям украинской, американской, британской и европейской разведок любые замыслы врага фиксируются в режиме реального времени.

Об этом рассказал председатель Службы внешней разведки в 2005-2010 годах генерал армии Украины Николай Маломуж.

По словам генерала, сегодня западный мир располагает сверхмощными техническими инструментами, которые не оставляют врагу шансов на внезапность. Любые маневры или подготовка к ушибам становятся известны мгновенно.

Реклама

«Сейчас все системно известно, все любые замыслы, любые провокации, они фиксируются чрезвычайно мощными техническими средствами и европейскими, британскими, американскими, а в совокупности техническиго развития и Украины это полный контроль над этим информационным пространством», — подчеркнул Маломуж.

Он добавил, что планы врага расшифровываются очень быстро. Если агрессор попытается что-либо запустить, сработают средства дальнего наблюдения и обнаружения, а также будут привлечены срочные средства противодействия.

Почему удары по заводам — это война

Генерал Маломуж четко разграничил понятие провокации и акта прямой агрессии. Любое попадание ракеты или атака самолета на промышленные или инфраструктурные объекты европейских стран является точкой невозвращения.

«Любые замыслы, которые будут, они быстро расшифровываются. Если даются удары, мы говорим по заводам, по другим объектам, это уже война. Это не просто удары по заводам. Нет, это именно начало войны», — подчеркнул эксголова разведки.

Реклама

По его словам, такие действия квалифицируются как откровенный террористический акт и фактическое вступление в войну с конкретной страной, а ввиду союзнических обязательств — с группой стран НАТО.

Малому же убежден, что Россия должна отдавать себе отчет в последствиях своих действий. Любая попытка атаки вызовет мгновенную и скоординированную реакцию всех стран-членов Североатлантического союза.

«Любое такое действие определяется как реальная война и она так есть, квалифицируется по уставу ООН, и по всем международным нормам, и по национальным законодательствам этих стран. Они готовятся к таким войнам. Любое такое действие вызывает системное противодействие всего альянса минимум Европейского континента», — резюмировал генерал армии.

Реклама

