Разведывал места базирования ВСУ и корректировал авиаудары по Харькову – СБУ задержала предателя

Злоумышленник "сливал" разведданные о перемещении украинских войск в Харьковской области.

В Харьковской области контрразведка СБУ задержала агента военной разведки России, который длительное время скрывался от правосудия. Предатель в первые дни полномасштабного вторжения разведывал места базирования и перемещения украинских войск, которые вели бои за областной центр и корректировали авиаудары РФ по Харькову.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Больше всего злоумышленника интересовали локации огневых позиций комплексов противовоздушной обороны ВСУ.

Такая информация позволяла российским бомбардировщикам наносить удары по городу в обход ПВО.

"Накануне освобождения региона фигурант "залег на дно" – приостановил контакты с российской разведкой и почти не выходил из собственного дома в окрестностях областного центра", — говорится в сообщении.

По данным следствия, вражеским агентом оказался местный житель, завербованный военной разведкой РФ еще до начала полномасштабной агрессии против Украины. Его близкая родственница – одна из командиров российского диверсионно-разведывательного отряда "Ирбис", с позывным "Багира".

Именно она была "связной" фигуранта.

Получившуюся от своего родственника информацию она передавала кадровому сотруднику российской разведки для планирования боевых операций на восточном фронте.

Следователи Службы безопасности сообщили вражескому агенту из Харьковщины о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в Житомирской области задержали предательницу, которая помогала оккупантам отслеживать системы ПВО.

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