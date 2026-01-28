ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Война
121
Разведывательные дроны над Киевом: "Флэш" объяснил, почему враг залетает и как будут отвечать

Советник министра обороны Сергей Флеш Бескрестнов объяснил, почему российские разведывательные дроны залетают над Киевом и заявил о подготовке нестандартного технологического ответа врагу.

Кирилл Шостак
Специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов отреагировал на многочисленные вопросы украинцев относительно полетов вражеских разведывательных дронов над Киевом.

Об этом эксперт написал в Telegram.

По его словам, вопрос о том, почему беспилотники противника могут свободно долетать до столицы и так же возвращаться назад, абсолютно логичен и справедлив.

"Буквально каждый день во всех публичных группах звучит вопрос: почему разведывательные дроны свободно долетают в Киев и потом тоже улетают назад. Друзья, это правильный вопрос", - отметил Бескрестнов.

Он сообщил, что вместе с господином Елизаровым будет работать над решением этой проблемы, подчеркнул: не во всех случаях ответственность лежит на подразделениях противовоздушной обороны.

"Скажу сразу, что сейчас это не всегда вина коллег по ПВО. Враг хитер и использует нестандартные подходы для столь показательных полетов над столицей", - пояснил советник министра обороны.

По словам Бескрестнова, Украина готовит ответ и будет действовать симметрично – нестандартно и с использованием технологических решений.

"Будем ему отвечать также нестандартно и технологически. На это у нас есть все полномочия от министра обороны", - подчеркнул он.

Как ранее сообщали авиационные эксперты, за последние месяцы Россия уменьшила количество ударных дронов типа "Шахед", применяемых против Украины, однако существенно повысила их технологичность и точность.

Также появлялась информация, что российские военные подсоединяют беспилотники к системе спутниковой связи Starlink. Это создает серьезную угрозу украинскому тылу, ведь позволяет врагу управлять дронами в режиме реального времени.

