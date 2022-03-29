Арестович заявил, что Беларусь не вступит в войну против Украины

Арестович заявил, что Беларусь не вступит в войну против Украины

60% солдат и офицеров Белоруссии категорически против военной "операции".

Беларусь не вступит в войну с Украиной на стороне РФ. По данным белорусских опросов, более 60% солдат и офицеров категорически против военной “операции”.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью BBC.

“Россияне сейчас все объяснили. Перенос усилий на Восток – это значит, в частности, что они окончательно отчаялись в своем стремлении привлечь сюда Беларусь. Тем более, по белорусским опросам, более 60% их солдат и офицеров категорически негативно относятся к "операции" в Украине”, — пояснил Арестович.

Он также добавил, что эти 60% - это данные нашей разведки и белорусской оппозиции, которая проводила опрос.

“Теперь возникает вопрос: как бросать такое войско в бой? Что сделает войско, 60% состава которого не хочет воевать? Оно либо перейдет на нашу сторону, либо развернет оружие против тех, кто издал приказ”, — добавил советник главы ОП.

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