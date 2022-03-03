Развернули "Грады" в сторону России: оккупанты готовятся к масштабной провокации

Развернули "Грады" в сторону России: оккупанты готовятся к масштабной провокации

Оккупанты могут обстрелять свою территорию и обвинить Украину.

В российской деревне Поповка, граничащей с Краснопольским районом Сумской области, российские "Грады" развернули в сторону РФ в ходе движения от украинской границы.

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Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В СБУ предполагают, что оккупанты готовятся устроить провокацию и обстрел своей территории — с целью обвинения Украины в атаке гражданского населения РФ.

Правоохранители просят максимально распространить это сообщение, чтобы сорвать провокацию.