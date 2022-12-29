Развернутая в Беларуси, Брянской и Курской областях РФ группировка оккупантов вдвое меньше задействованной для наступления на Киев в феврале — Громов

Бригадный генерал отметил, что вдоль государственной границы Украины с Республикой Беларусь обстановка остается контролируемой и стабильной.

В настоящее время группировка российских войск, развернутая в Беларуси, Брянской и Курской областях Российской Федерации, вдвое меньше той, которая была задействована для наступления на Киев в феврале этого года.

Об этом на брифинге сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

Громов отметил, что вдоль государственной границы Украины с Республикой Беларусь обстановка остается контролируемой и стабильной.

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"Враг продолжает повышать свой уровень подготовки, проводя обучение на белорусских полигонах, где в настоящее время насчитывается до 11 тысяч личного состава и более 400 единиц вооружения и военной техники страны-оккупанта", — сказал он.

Бригадный генерал также отметил, что на сегодняшний день группировка российских войск, развернутая в Беларуси, Брянской и Курской областях Российской Федерации, вдвое меньше той группировки, которая была задействована для наступления на Киев в феврале текущего года: 22 тысячи против 45,5 тысяч оккупантов .

Алексей Громов отметил, что даже в случае привлечения всех боевых белорусских воинских частей из состава сухопутных войск и сил специальных операций, общая группировка войск агрессора будет насчитывать около 30 тысяч человек, что "все равно меньше того, которое участвовало в полномасштабном вторжении".

Напомним, командующий обороной столицы генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал о "сюрпризах" для белорусов, если попытаются наступать на Киев.

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