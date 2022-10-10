Развертывание совместной группировки войск РФ и Беларуси больше "угрожает" НАТО, чем Украине — российский политолог

Российский политолог Валерий Соловей считает, что развертывание совместной группировки войск России и Беларуси больше касается стран НАТО, в частности Польши и Литвы, чем против Украины.

Об этом он рассказал в интервью BILD.

"Естественно это рассматривается как угроза для Украины, но речь идет, чтобы развернуть группировку на западном направлении, то есть условно против Литвы и против Польши, то есть против НАТО. И совсем-совсем не факт, шансы малы, что эта группировка развернется против Украины, по крайней мере Лукашенко будет делать все возможное и невозможное, а он обладает талантом ужа, он способен проскользнуть между ног у Владимира Путина, для того, чтобы не допустить вмешательства Беларуси в вооруженную конфронтацию России с Украиной", — говорит политолог.

Валерий Соловей также рассказал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сейчас возобновил консультации с рядом западных стран, они ведутся напрямую или, как всегда, через Ватикан.

"И Александр Григорьевич просит о гарантиях безопасности, после того, как все начнет меняться в России и, соответственно, в Беларуси. Так что ему не с руки вмешиваться в эту историю. Говорить он может что угодно. Но и говорит он о том, что будет противостоять НАТО", — резюмировал политолог.

Напомним, по сообщению Минобороны Беларуси, Путин и Лукашенко разворачивают совместную группировку войск у границы Украины.

Лукашенко также заявил, что якобы НАТО и страны Европы угрожают Беларуси ядерным ударом и хотят "втянуть ее в войну против Украины".

Читайте также: