Развешивали флаги РФ, планировали похищать людей и хотели поздравить Путина: в Одессе задержаны агенты ФСБ

Предатели на балконе многоэтажки повесили флаг РФ с надписью, что "Одесса – русский город", пытались похитить человека и планировали в октябре поздравить Путина с днем рождения.

Об этом сообщают Офис генерального прокурора и СБУ.

В Офисе генерального прокурора сообщили, что один из задержанных еще с 2014 года не скрывал своих пророссийских настроений. С начала полномасштабной войны он сотрудничал с ФСБ. Предатель разрабатывал планы по созданию агентурной сети в правоохранительных органах Одесской области.

Коллаборант сформировал в Одессе преступную группировку, которая передавала россиянам данные о передвижении войск, военной техники, местах дислокации ВСУ и расположении важных объектов инфраструктуры Одессы. Также в августе 2022 года участники группировки разместили на жилом доме в Одессе флаг РФ с надписью "Одесса – русский город". Они сфотографировали это и передали пропагандистам.

Фото: Офис генерального прокурора

"Также они разработали план похищения местного жителя, который не поддерживал вооруженную агрессию РФ. Участники группировки планировали удерживать его в подвальном помещении и с помощью наркотических средств и физического насилия заставить переоформить недвижимость и отдать другие ценные вещи", — говорится в сообщении Офиса генерального .

В СБУ сообщили, что злоумышленники также собирали данные об украинских военных, ТРО, правоохранителях, чтобы передать их российским оккупантам. Подозреваемые закупали товары для российских ДРГ в Одессе. 7 октября коллаборанты планировали поздравить Путина с днем рождения, чтобы продемонстрировать, что "Одесса поддерживает российского диктатора".

Фото: Офис генерального прокурора

В СБУ отметили, что такая деятельность нуждалась в значительных средствах, а потому предатели решили похищать украинских бизнесменов, чтобы потребовать за них выкуп.

"Эта задача, а также подготовка "материально-военной базы" для потенциальных групп ДРГ нуждались в значительных средствах. Поэтому они пытались похитить одного из местных проукраинских бизнесменов, за которого планировали требовать выкуп. Предатели собирались удерживать мужчину в подвале с помощью наркотиков, и под угрозой физического насилия заставить его переоформить недвижимость и отдать другие ценные вещи", – сообщили в СБУ.

Агентов ФСБ задержали следователи. Проводятся неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в государственной измене, коллаборационной деятельности и похищении человека, а также избрании им мер. (ч. 2 ст. 111, ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 146 УК Украины).

Напомним, СБУ задержала предателя, которого россияне избрали управлять оккупированным селом Дымер в Киевской области.

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