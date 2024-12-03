"Развеваются украинские флаги": ВСУ выбили оккупантов из плацдарма на Харьковщине

Российские войска пытались захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол.

Украинские войска выбили российских оккупантов из плацдарма на правом берегу реки Оскол вблизи села Новомлынск Харьковской области.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Российская армия пыталась в районе села Новомлынск Купянского района захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол. Имея преимущество в силах, захватчики даже переправились через водное препятствие, однако потерпели поражение.

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"Украинские защитники при поддержке артиллерии и подразделений БпЛА выбили противника из плацдарма", — отметили в Генштабе.

Там добавили, что в частности, защитники из 8-го отдельного штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" "зачистили" местность в окрестностях Новомлынска от вражеских сил. В результате успешной операции противника удалось уничтожить.

"Правый берег Оскола находится под контролем Сил обороны. Над Новомлынском развеваются украинские флаги", — подчеркнули в Генштабе.

Напомним, заместитель командира батальона "Ахиллес" Олесь Маляревич сообщил, что на Купянском направлении оккупанты частично находятся в Кругляковке и пытаются штурмовать Колесниковку.

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