Развитие комплексного щита ПВО для украинских городов: Зеленский и Писториус обсудили детали

В Киеве был с визитом министр обороны Германии Борис Писториус. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с ним развитие комплексного щита противовоздушной обороны, в частности, вопросы относительно новых систем ПВО, необходимых для украинских городов, а также финансовой поддержки.

Об этом президент сообщил 14 января в вечернем видеообращении к украинцам.

"Сегодня же в Киеве был с визитом министр обороны Германии: мы говорили, в частности, о ПВО, о новых системах, которые нужны для наших городов, а также о финансовой поддержке. Германия среди лидеров в помощи Украине, и в общем объеме поддержки от всех стран Германия – это 16%. Очень серьезно. Я поблагодарил за это и отметил, что существует прямая зависимость между уровнем поддержки и тем, что мы можем реализовать как на поле боя, так и в защите жизни в тылу", – сказал Зеленский.

Напомним, Германия планирует развернуть системы противовоздушной обороны Patriot на границе с Украиной – в польском городе Жешув – уже в этом месяце.

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