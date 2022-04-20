Развивать наступление в сторону Днепра – и города, и реки: военный эксперт рассказал о стратегии врага на Донбассе

Развивать наступление в сторону Днепра – и города, и реки: военный эксперт рассказал о стратегии врага на Донбассе

О последних событиях на фронте и о возможных сценариях развития действий на Донбассе рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Армия оккупантов хочет окружить украинских военных на Донбассе, а если им это удастся, идти дальше.

Военный эксперт Олег Жданов сообщил 20 апреля в выпуске ТСН, что враг намерен сделать два окружения.

«Во-первых, замкнуть оцепление на левом фланге линии разграничения на севере. войска. А дальше развивать наступление в сторону Днепра — и города, и реки", — сказал эксперт.

Напомним, по Сети распространяется видео, как волонтер Красного Креста во время обстрела в центре Харькова спасает пострадавшую женщину, прикрывая ее своим телом. Этого Героя зовут Денис Петренко. Он волонтер Общества Красного Креста Украины, член отряда быстрого реагирования.

Когда начались обстрелы, по протоколу парень должен был пойти в укрытие, но он остался во дворе вместе с пострадавшей в результате артобстрелов женщиной.

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