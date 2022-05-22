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"Развлекаются" на дорогах и установили курс рубля: что делают оккупанты на Запорожье

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"Развлекаются" на дорогах и установили курс рубля: что делают оккупанты на Запорожье

Фото: Getty Images

Жители Мелитополя сообщают, что оккупанты постоянно нарушают правила дорожного движения.

На Запорожье оккупанты «развлекаются» на дороге. В результате таких развлечений захватчики переехали легковое авто, в салоне которого зажало женщину. Пострадавшая находится в местной больнице. Свою причастность к инциденту россияне, как всегда, отрицают.

Об этом в сообщении в Telegram-канале сообщает Запорожская областная военная администрация.

  • В Михайловке российские военные вместе с коллаборантами похитили медикаменты из местной аптеки, после чего анонсировали открытие так называемой "первой муниципальной аптеки" с медикаментами украинского производства.
  • В Днепрорудном подобно к Мелитополю и Васильевке оккупанты начали выдавать по 10 тысяч рублей в обмен на персональные данные украинцев.
  • В Васильевке оккупационная администрация утвердила курс валют на уровне 10 гривен за 25 рублей. Также сообщают, что в случае отказа предпринимателей продавать товары за рубли – с ними проведут «профилактическую беседу».
  • Коллаборант Балицкий в Мелитополе распорядился субъектам хозяйствования с 20 мая 2022 для расчетов использовать как гривну, так и рубли, а безналичные расчеты проводить только в рублях. Предатель также утвердил курс валют: 2 рубля за 1 гривну.

Как сообщалось, в оккупированном Мелитополе российские оккупанты раздают людям номерные знаки для автомобилей с гербом 1811 года и надписью TVR. Отмечается, что таким образом захватчики стремятся во временно захваченных населенных пунктах разместить как можно больше знаков, маркирующих территории как российские.

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