"Развяжите руки военным, помогите им": Гайдай призывает людей без промедления эвакуироваться из Луганской области

Гайдай сказал, что власти будут эвакуировать людей, пока будет такая возможность.

Жители населенных пунктов Луганской области призывают срочно эвакуироваться.

Об этом заявил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай 13 апреля.

По его словам, сейчас еще есть возможность более или менее спокойно выехать на запад Украины, где всех обеспечат едой, крышей над головой. Он отметил, что таким образом граждане помогут военным и они смогут без ужаса "выбивать" из региона оккупантов.

"Уже половина апреля, продолжается война с РФ, Луганщина держится. Мы занимаемся эвакуацией и будем этим заниматься, до последнего дня, пока это возможно. Потому что орки не будут, как они говорят, выборочно, стрелять по военным объектам. Мы понимаем, что это ложь. Гибнет очень много гражданских, к сожалению. Но верим в наши ВСУ, помогаем им. Помогите нашим Защитникам, развяжите руки военным, пусть делают свое дело и не переживают за гражданских", — сказал он.

Напомним, в Луганской области 13 апреля из Северодонецка, Горного и Кременной эвакуировали 75 мирных жителей.

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