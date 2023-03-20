Разыскивают партизан: в Луганской области оккупанты устраивают провокации с флагом Украины

Во временно оккупированных населенных пунктах Луганской области российские захватчики совершают провокации с флагом Украины при поиске партизан.

Об этом сообщила Луганская областная военная администрация.

"Так, на Белокуракинщине россияне прибегли к очередным провокациям. На днях населенными пунктами передвигалась техника с сине-желтым флагом – россияне смотрели на реакцию местного населения", — говорится в сообщении.

Непосредственно в райцентре они задействовали СОБР (специальный отряд быстрого реагирования), все силы местной комендатуры и даже бронетехнику. Свое внимание захватчики сосредоточили на людях, у которых был зарегистрированный в Украине бизнес.

"Кроме того, проверяли школьников, которые некоторое время отсутствовали в школах, из-за их возможного участия в дистанционном обучении у украинских педагогов", — говорится в сообщении.

В Луганской ОВА также добавили, что в населенных пунктах вблизи линии фронта стало трудно лечиться даже собственноручно. Как известно, медицинские учреждения не принимают гражданских, потому что переполнены российскими военными, а аптеки пусты. К примеру, в Кременной отсутствует самое необходимое. Обещают только привезти препараты под заказ. О сроках не говорят.

"Более спокойная ситуация в глубоком тылу — там не хватает только денег. Гражданским. В Луганске, Алчевске, Кадиевке люди ежесуточно выискиваются в длиннющие очереди в надежде получить наличные деньги. Ждут, даже если ее нет в наличии", — подчеркнули в ОВА.

Напомним, президент Украины 15 марта уволил главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Представитель президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Луганскую областную военную администрацию может возглавить военный.

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