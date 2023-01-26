Разыскивают патриотов и устраивают застенки: Генштаб – о репрессиях россиян на оккупированном юге

В застенки может попасть кто угодно из местных просто по ничем не подкрепленному подозрению в сотрудничестве с ВСУ.

Российские оккупанты проводят так называемые "контрразведочные мероприятия" в некоторых захваченных населенных пунктах Херсонской области.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по 26 января

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Россияне активно разыскивают украинских патриотов. В поселке Горностаевка, на оккупированной Херсонской области, в здании бывшего РО УМВД Украины, захватчики устроили застенок. В него может попасть кто угодно из местных просто по ничем не подкрепленному подозрению в сотрудничестве с ВСУ.

Между тем, в оккупированном Симферополе все "бюджетные учреждения", под предлогом реформирования, получили указание о штатном сокращении работников на 10 процентов. Также известно, что списки попавших под "оптимизацию" лиц должны быть составлены уже к 1 февраля этого года.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что Россия превращает оккупированную Луганщину в концлагерь. На захваченных территориях захватчики обустраивают застенки и строят новые тюрьмы.