Разжигал религиозную рознь и ненависть: руководитель Черкасской епархии УПЦ получил новое подозрение

В январе этого года священнослужитель записал видеообращение с призывами к религиозной вражде и ненависти.

Руководитель Черкасской епархии УПЦ (МП) получил новое подозрение по факту разжигания религиозной вражды и ненависти.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Как стало известно, в январе этого года священнослужитель записал видеообращение с призывами к религиозной вражде и ненависти. В нем выражал нетерпимость к верующим другим религиозным организациям и оскорблял чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями.

"Видео он разместил для широкой аудитории на различных открытых интернет-ресурсах. Ранее руководителю епархии было поставлено в известность о подозрении в нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, оправдывании и признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 161, ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 УК Украины). Пока подозреваемый находится под ночным домашним арестом", — рассказали в Офисе Генпрокурора.

Напомним, что в Донецкой области задержали женщину, которая передавала информацию о военных госпиталях и перемещении Сил обороны сыну.

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