РДК и легион "Свобода России" уничтожили на Белгородщине российский "Град" и технику окrупантов

В результате чего там вспыхнул завод Монокристалл

В Белгородской области в России произошел масштабный пожар на территории завода Монокристалл.

Соответствующая информация стала появляться в телеграмм-каналах.

Как отмечается, пожар мог возникнуть после действий легиона "Свобода России" и РДК, нанесших удар по российскому РСЗО "Град" и другой военной технике на Белгородщине.

В результате чего на территории завода Монокристалл произошел масштабный пожар, который виден далеко за пределами места происшествия.

Напомним, что российские оккупанты массированно обстреляли Херсонщину. Там есть погибшие и разрушения.

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