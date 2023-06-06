РДК и "Свобода России" могут добиться значительных результатов в Белгородской области РФ: эксперт объяснил, почему

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" могут добиться больших успехов во время своих рейдов по приграничным территориям Курской, Брянской и Белгородской областей РФ.

Такое мнение высказал военный эксперт Александр Коваленко в эфире телемарафона.

По его словам, российская армия смогла собрать для охраны границ этих трех регионов всего около 17 тысяч военных. Это больше, чем на других участках российской госграницы, но очень мало, чтобы вести эффективные оборонительные действия.

"Функционал российской армии – они могут держать в обороне примерно 50 километров максимум. Но самое интересное, какой функционал у РДК и Легиона. У них сейчас нет танков, бронетанковых подразделений, кулаков, нет масштабной поддержки артиллерии, авиации. Это небольшие мобильные группы, которые достаточно эффективно действуют на глубину 3-7 до 10 км. Но самое интересное, по какому фронту они могут действовать. Они сейчас точечно могут действовать по фронту почти 200 км. А если их станет больше, а если они получат танки откуда-то?" – сказал Коваленко.

Эксперт также добавил, что в Беларуси ситуация по сравнению с РФ еще хуже, ведь там границы защищает лишь немногим более 2 тысяч военных.

Напомним, в России Минобороны в обращениях 4 и 5 июня заявило, что неоднократно отражало атаки "диверсантов" на Новую Таволжанку в Белгородской области РФ. Однако группы "были уничтожены" авиацией. Однако эта информация оказалась очередной российской манипуляцией, поскольку РДК продолжают контролировать Новую Таволжанку.

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