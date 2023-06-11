РДК заявил о передаче пленных оккупантов: один вагнеровец захотел остаться

"Вагнеровец" Владислав Измайлов, уроженец Самарской области, изъявил желание примкнуть в ряды РДК и воевать против путинского режима.

"Русский добровольческий корпус" заявил о передаче военнопленных оккупантов в РФ.

Об этом расссказал командир Русского добровольческого корпуса Денис Никитин.

"РДК держит слово, данное русским солдатам, сложившим оружие в боях у Новой Таволжанки! После оказания надлежащей медицинской помощи, бойцы были переданы российской стороне на границе Сумской и Белгородской областей", – говорится в сообщении.

Очевидно, что среди переданных оккупантов были не только военные, взятые в плен в ходе операции на Белгородщине. Один из них – "вагнеровец" Владислав Измайлов, уроженец Самарской области.

Именно он изъявил желание примкнуть в ряды РДК и воевать против путинского режима.

В РДК ответили, что после соответствующих проверок будут рады дать Измайлову возможность воевать в своих рядах.

Пленный вагнеровец отказался возвращаться в Россию: хочет воевать в РДК

В декябре прошлого года пленный Владислав Измайлов (по ошибке его сначала называли Вячеславом) рассказал о казнях двух боевиков "Вагнера" своими же сослуживцами.

"В первом штурме до меня шла группа, там два человека были, которые просто испугались. И вот этих вот двоих потом на базе обнулили. Они копали себе могилу, их просто расстреляли и закопали", – рассказал Измайлов.

Измайлов сразу после взятия в плен в декабре прошлого года

Также он заявил, что в официальных заявлениях занижается число военных потерь. "У меня во взводе было 90 человек. Из этих 90 максимум осталось 20", – рассказывал тогде еще пленный.

Реакция Пригожина

Владелец "Вагнера" Евгений Пригожин подтвердил, что Владислав Измайлов, изъявивший желание воевать в составе "Русского добровольческого корпуса", действительно был завербован в состав ЧВК из самарской колонии и попал в плен в ноябре прошлого года.

Аудиоответ Пригожина публикует его пресс-служба.

"Владислав Измайлов – предатель, и я уверен, что он понесет достойное наказание, как положено предателям, согласно всем традициям ПВК "Вагнер". Надеюсь, мы найдем и убьем его в честном бою", – заявил глава боевиков "Вагнера" .

Ранее сообщалось, что в Новой Таволжанке был убит старший оперативной группировки Белгород полковник Андрей Стэсев.

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