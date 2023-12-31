Реагируйте на сигналы тревоги: Игнат обратился к украинцам перед Новым годом

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал украинцев в новогоднюю ночь не пренебрегать сигналами об опасности.

Об этом он сказал 31 декабря в эфире телемарафона.

"Собственная безопасность на первом месте. Нужно понимать, что враг не будет делать никаких поблажек ни военным, ни гражданским. Вы видите, как они бьют прямо по центру трехмиллионного города зенитными ракетами... Поэтому прежде всего беречь себя, реагировать на сигналы воздушной тревоги, никаких фейерверков. В настоящее время заниматься салютами – это просто неправильно с любой точки зрения. Поэтому берегите себя, а Воздушные силы и Силы обороны будут делать все для того, чтобы как можно больше уничтожить этих подонков", — подчеркнул Игнат.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Просто сейчас ЛЕТЯТ РАКЕТЫ! Игнат — о воздушных атаках и защите неба

Напомним, Игнат поразил цифрой – сколько тысяч "Шахедов" РФ выпустила по Украине с начала 24 февраля 2022 года.

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