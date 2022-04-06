Реакция на Бучу: Новая Зеландия вводит налог 35% на весь импорт из России

Реакция на Бучу: Новая Зеландия вводит налог 35% на весь импорт из России

Санкции вступят в силу с 25 апреля.

Правительство Новой Зеландии объявило о введении налога 35% на весь импорт из России и распространении существующих экспортных запретов на промышленную продукцию, тесно связанную со стратегическими отраслями российской промышленности.

Министр иностранных дел Наная Махута и министр торговли и экспорта Дэмиен О'Коннор объявили о новых санкциях против России.

Соответствующее решение было опубликовано на правительственном сайте Новой Зеландии.

Они отмечают, что на сегодняшний день это наиболее значимый экономический ответ Новой Зеландии на российское вторжение в Украину.

"Появляющиеся фотографии и сообщения о зверствах, совершенных против мирных жителей в Буче и других регионах Украины, отвратительны и Новая Зеландия продолжает реагировать на бессмысленные акты агрессии Путина", — заявила Наная Махута.

Такие повышения тарифов и торговые санкции стали дополнением к мерам, введенным международным сообществом и Украиной, чтобы "оказать максимально возможное давление на путинский режим с целью заставить его прекратить боевые действия".

Эти санкции и тарифы вступят в силу с 25 апреля.

Напомним, Австралия введет дополнительную пошлину в размере 35% на весь импорт из России и Белоруссии.

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