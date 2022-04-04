Реакция на зверства в Буче: Макрон выступил за усиление санкций против РФ и ограничение импорта российской нефти и угля

Реакция на зверства в Буче: Макрон выступил за усиление санкций против РФ и ограничение импорта российской нефти и угля

Президент Франции заявил о готовности помочь украинским властям в расследованиях преступлений россиян.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за ужесточение санкций против России, а также касательно импорта российской нефти и угля.

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Мировой лидер отреагировал на зверства российской армии в Буче, Ирпене и Гостомеле Киевской области.

Об этом сообщает издание Le Figaro.

"Случившееся в Буче требует нового набора санкций и это должны быть очень четкие меры. Поэтому мы будем координироваться с нашими европейскими партнерами, в частности с Германией в ближайшие дни, а также по индивидуальным санкциям и мерам по "углю и нефти", – сказал он.

Он подчеркнул, что есть очень четкие признаки военных преступлений в Украине. Президент Франции заявил о готовности помочь украинским властям в расследованиях этих преступлений.

"Это российская армия была в Буче. Те, кто стоял у истока этих преступлений, должны будут отвечать за них", — заявил Макрон.

Напомним, всю Киевскую область, находившуюся под временной российской оккупацией, освободили Вооруженные силы Украины. Когда украинские войска, журналисты, медики вошли в освобожденные от оккупантов города, увиденное ужаснуло – оккупанты устроили геноцид на территории Украины. Русские грабили дома людей и устраивали там беспорядки, жгли дома и автомобили, морили голодом мирных граждан, пытали их, убивали и насиловали. Только в Буче Киевской области оккупанты зверски убили не менее 300 гражданских людей.

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