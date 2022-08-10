Реакция россиян на взрывы в Крыму: военный эксперт рассказал, почему РФ не может признать свое поражение

Российский народ никогда не признавал и не признает свои поражения в какой-либо войне.

В интервью ТСН.ua, во время которого обсуждали взрывы на аэродроме в Крыму, военный эксперт Сергей Грабский рассказал, почему сложилась такая "традиция" в стране-агрессоре.

"Они никогда-никогда не признают и не признавали своих поражений в какой-либо войне. Если мы говорим о Крыме, там есть такой пример, как Севастополь. Я сам из Львова. Львов пережил 26 осад. И только один раз Львов был захвачен военной" силой. Севастополь имел 5-6 осадок, и в 5 случаях он был захвачен", — напомнил эксперт.

По его словам, исходя из такой специфики ментальности, россияне никогда не признают поражение, потому что это разрушает их государственный миф.

"Все, если вытащить кирпич из их стены, просто может засыпаться. Как только русские признают, что кто-то в мире сильнее их, Россия, как агрессивное государство, просто прекратит существование. Поэтому такая защитная реакция русского народа перед реалиями этого мира. Традиционно они создали такую картинку мира, в которой Россия является неким рыцарем, несущим мир и покой. Для них открытие реальной правды всегда будет болезненным. Это многовековая традиция российской, я бы сказал, московской ментальности", — отметил эксперт.

Напомним, 9 августа на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов.

Читайте также: