"Реакция Запада мне понравилась": Арестович о якобы использовании химического оружия в Мариуполе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что использование химического оружия – это резкая эскалация, на которую Запад ответит.

Для того, чтобы установить, какое ядовитое вещество – иприт или зарин – использовали оккупанты в Мариуполе, нужна лаборатория.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью правозащитнику Марку Фейгину.

"Какая в Мариуполе сейчас лаборатория? "Азову" на голову свалился предмет, трое азовцев пострадали, как они сообщают. Симптомы оценили врачи из службы полка. Но назвать это применением штатного химического оружия я бы не рискнул, и такую же оценку дало НАТО. Это больше похоже на пробу, и посмотреть на реакцию международного сообщества. С одной стороны химия неизвестного происхождения, от которой пострадали бойцы, с другой стороны – не штатный образец, скорее всего, так сказать, государство химическое оружие не использует. Всегда можно сказать, что это инициатива на местах", — сказал Арестович.

Советник главы ОП отметил, что реакция Запада ему понравилась.

"Столтенберг (Генсек НАТО Йенс Столтенберг – ред.) сказал, что использование химического оружия – это резкая эскалация, на которую Запад ответит. Думаю, что "эксперимент" удался вполне тем, кто его делал. Использовать – не надо", — подытожил Арестович.

Напомним, 11 апреля полк "Азов" сообщил, что российские оккупанты в Мариуполе сбросили с беспилотника неизвестное ядовитое вещество.

У пострадавших наблюдалась дыхательная недостаточность и нарушение координации.

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