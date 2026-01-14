Реактивные дроны РФ атаковали Киевщину и Черниговщину: сколько целей уничтожено

Украинская ПВО уничтожила 10 из 10 воздушных целей

Реклама

Российская армия активизировала воздушные удары в направлении столицы, используя новый тип вооружения – реактивные беспилотники . Украинским защитникам удалось перехватить все запущенные аппараты.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

Результаты работы ПВО

Враждебная активность наблюдалась в период с 07:00 до 17:00 14 января 2026 года.

Реклама

Для отражения атаки были привлечены все необходимые средства, в том числе поднималась в небо украинская авиация.

"По состоянию на 17:00 сбиты десять из десяти реактивных беспилотников врага в Киевской и Черниговской областях", - говорится в возведении военных.

Что это были за дроны

Точный тип сбитых аппаратов и их полезная нагрузка (взрывчатка или разведывательное оборудование) специалисты установят после изучения обломков. Применение реактивных двигателей делает такие дроны значительно быстрее привычных винтовых «Шахедов».

Угроза остается

Военные предупреждают, что отбой угрозы еще не наступил. На вечер атака продолжается, но уже с применением более привычных воздушных средств.

Реклама

«На юге от столицы Украины фиксируются привычные Шахеды или БпЛА других типов. Боевая работа продолжается, не игнорируйте тревогу!» — призывали в Воздушных Силах.

Напомним, украинцев предупредили о минной угрозе от "Шахедов" . Россияне сбрасывают магнитные мины с дронов на железнодорожном направлении Ковель-Киев.