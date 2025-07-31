Реактивные "Шахеды" атакуют Украину: что известно о новой угрозе с неба

Шахеды / © ТСН

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Украина фиксирует новый тип воздушной угрозы — реактивные беспилотники, по характеристикам полета напоминающие крылатые ракеты. В ночь на 31 июля было обнаружено до восьми таких БПЛА, двигавшихся с северного направления.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в телемарафоне.

По его словам, эти дроны демонстрируют скорость более 500 км/ч и отражаются на радарах аналогично крылатым ракетам. Это усложняет их обнаружение и уничтожение — большинство имеющихся средств ПВО не рассчитаны на перехват таких скоростных целей.

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«Это не массовое применение, но единичные случаи есть. Вчерашняя ночь показала, что, по крайней мере, 8 таких БПЛА были точно зафиксированы», — отметил Игнат.

Он предполагает, что речь идет о новой модификации дронов типа «шахед» с двигателями внутреннего сгорания. Они могут использоваться в качестве ударных или имитационных средств, чтобы рассеять внимание украинского ПВО.

Вероятность дальнейшего применения таких БПЛА сохраняется. Украинские защитники усиливают способы выявления и адаптируют тактику, чтобы эффективно противодействовать новой угрозе.

Напомним, в ночь на 31 июля Россия нанесла самый масштабный удар по Украине за последнее время — 317 единиц воздушного вооружения, в том числе 309 дронов и 8 крылатых ракет. Основной мишенью противника стала столица.

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В Святошинском районе Киева ракета попала прямо в 9-этажный жилой дом, снесен целый подъезд. Под обломками до сих пор ищут людей. Есть погибшие, среди них ребенок, десятки раненых. Спасательные службы работают непрерывно.

Повреждения зафиксированы также в Соломенском, Голосеевском и Шевченковском районах. Под обстрел попал и дом ведущей 24-го Канала Екатерины Соляр.

Президент Владимир Зеленский заявил, что кроме Киева атаки подверглись Днепропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Николаевщина и Киевская область. По его словам, Россия намеренно целила по гражданским объектам.