Реактивные "Шахеды" изменили тактику атак на Киев: военный обозреватель предупредил о новой угрозе

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Россия массово запускает реактивные беспилотники не только для ударов, но и для истощения украинских ПВО и разведки местности перед возможными последующими атаками. Поэтому прогнозировать направления будущих ударов баллистическими ракетами становится практически невозможно.

Об этом заявил военный обозреватель Богдан Мирошников в своем Telegram-канале.

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По его словам, в течение последней недели маршруты полетов российских реактивных "Шахедов" охватывали Киев, пригород и значительную часть Киевской области.

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Мирошников считает, что массовые запуски таких беспилотников могут иметь сразу несколько задач. Речь идет не только о попытках поражения целей, но и об истощении противовоздушной обороны и авиации, а также длительных воздушных тревогах, влияющих на транспорт и экономическую активность.

Отдельную опасность, по словам обозревателя, представляют беспилотники, оборудованные камерами.

"Многие реактивы имеют камеры на борту", - отметил Мирошников.

По его оценке это позволяет противнику проводить разведку в режиме реального времени и фиксировать последствия ударов беспилотников, которые смогли прорвать украинскую ПВО.

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Военный обозреватель подчеркнул, что такая активность существенно усложняет попытки спрогнозировать районы последующих ударов баллистическими ракетами.

По его словам, раньше по маршрутам и другим признакам можно было по крайней мере примерно оценить потенциальные направления атак. Сейчас реактивные беспилотники охватывают настолько большую территорию, что определить возможную следующую цель практически невозможно.

Поэтому Мирошников призвал критически относиться к спискам возможных целей, которые публикуют отдельные мониторинговые ресурсы во время ракетной угрозы.

"Куда враг в следующий раз направит баллистику - знает исключительно враг", - предостерег он.

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Обозреватель советует не игнорировать воздушные тревоги из-за угрозы применения баллистики, в частности, в ночное время. Особое внимание, по его словам, следует обращать на сообщения о ракетной опасности, связанной с активностью из районов Брянской, Курской, Воронежской и Ростовской областей РФ.

В случае Ростовской области, отметил Мирошников, также может идти речь о потенциальной угрозе применения ракет "Циркон".

Дефицит ПВО и угрозы для энергетики зимой — последние новости

Украинские силы противовоздушной обороны сталкиваются с критической нехваткой ракет, из-за чего перед началом холодов возникла драматическая ситуация с отражением вражеских баллистических атак . По словам австрийского полковника Маркуса Райснера, европейские производственные мощности до сих пор существенно не выросли, в то же время американские запасы зенитных средств значительно сократились из-за необходимости содержать резервы для собственной безопасности.

Эксперт отмечает, что Россия системно реализует долгосрочную стратегию разрушения критической инфраструктуры, пытаясь полностью лишить города города возможности стабильно генерировать тепло и электроэнергию. Кроме того, оккупационные войска продолжают масштабную мобилизацию живой силы и активно применяют тяжелые управляемые авиабомбы с безопасного расстояния, против которых на фронте остро не хватает современных противоракетных систем.

Аналитики авторитетного издания Bloomberg предупреждают, что быстрое наращивание ракетного потенциала страны-агрессорки создает угрозу тяжелейшей зимы для энергосистемы Украины . По данным отечественной разведки, Москва уже способна ежемесячно производить более 220 ракет, значительная часть из которых баллистическая, в то же время имеющиеся запасы западных противоракетных комплексов практически исчерпаны.

Специалисты отмечают, что стандартные стальные укрытия не способны надежно оградить энергетические подстанции от прямых попаданий тяжелых баллистических ракет «Искандер». Поэтому международные партнеры должны срочно найти дополнительные системы перехвата или предоставить действенные инструменты для поражения российских заводов и пусковых установок непосредственно на вражеской территории.

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