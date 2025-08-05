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Реактивные "Шахеды" не бессмертны: в СНБО намекнули на ответное оружие
Лейтенант Андрей Коваленко опроверг слухи о неуловимости новых Shahed. В СНБО уверяют - есть перехватчики, о которых сообщат в подходящий момент.
Украина имеет средства для борьбы даже с модернизированными версиями ударных дронов типа Шахед.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.
По его словам, появление в публичном пространстве сообщений о якобы невозможности перехвата новых БПЛА является преувеличением.
"От реактивных "Шахедов" также есть перехватчики, поэтому когда распространяются в пабликах разные истории о "все пропало" - ничего не пропало", - подчеркнул Коваленко.
Он добавил, что существуют соответствующие разработки, которые пока не разглашаются, но о них сообщат в "подходящий момент".
Ранее командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал, что Украина прорабатывает возможность разработки и производства реактивных дронов-перехватчиков в ответ на создание Россией реактивных "Шахедов".
Также ТСН.ua писал, чем опасны реактивные Шахеды, которые начала применять Россия.