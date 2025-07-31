Реактивные "Шахеды" уже над Украиной: что может их остановить

Реактивные "Шахеды" уже над Украиной / © ТСН

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Реактивные ударные дроны Shahed-238, которыми Россия в ночь на четверг атаковала Киев, несут значительно более высокую угрозу из-за своей скорости и высоты полета. Эксперт объяснил, чем их можно эффективно сбивать.

Об этом рассказал военный обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников в эфире "Суспільного".

По его словам, речь идет об эволюции линейки иранских беспилотников — в версии Shahed-238 используется реактивный двигатель вместо классического ДВС, что существенно меняет его тактико-технические характеристики.

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"Основная опасность этого изделия – его скорость", – отметил Кушников.

"В ходе демонстраций в 2023 году была зафиксирована крейсерская скорость на уровне 550-600 км/ч и высоту полета до 10 км", - говорит он.

В начале лета Россия в первый раз применила эти дроны на фронте. Высокая скорость значительно сокращает время на реагирование, поэтому эксперт советует не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Что может эффективно сбивать Shahed-238

По словам Кушникова, мобильные огневые группы с крупнокалиберным стрелковым оружием против таких дронов бессильны. Из-за скорости и высоты полета их могут поражать только:

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истребительная авиация,

наземные системы ПВО средней и большой дальности: Iris-T, NASAMS,

зенитная артиллерия с программируемыми боеприпасами.

"Нужны системы, способные перехватывать крылатые ракеты - именно на такой уровень вышел новый Shahed", - объяснил эксперт.

Он также добавил, что пока не видел разработок дронов-перехватчиков, способных бороться именно с реактивными "Шахедами".

Оружие для точечных атак

Кушников подчеркнул, что сейчас Shahed-238 применяют не массово, а точечно — вероятнее всего, из-за ограниченного количества готовых дронов.

"Можно предположить, что эти дроны накапливают и применяют в составе комбинированных ударов вместе с другими средствами", - подытожил он.

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Ранее сообщалось, что российская армия два дня подряд атакует Украину с применением новых реактивных дронов, которые имеют не только другой звук во время полета, но создают новые проблемы для украинской ПВО.