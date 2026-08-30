Реактивный дрон можно узнать по звуку: эксперт назвал характерный признак

Производство БпЛА

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Реактивные беспилотники можно попытаться отличить по характерному звуку, напоминающему свист крылатой ракеты.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал авиационный эксперт, кандидат технических наук в сфере беспилотных технологий Богдан Долинце.

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По словам эксперта, Россия наращивает производство реактивных БПЛА, в частности, используя двигатели из Китая и меняя назначение части собственных производственных мощностей.

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Главной особенностью таких дронов является значительно более высокая скорость. Для сравнения, обычный «Шахед» двигается примерно со скоростью 180–200 км/ч, тогда как реактивные БПЛА способны разгоняться до 400–650 км/ч.

«Скорость цели таких реактивных средств в три-четыре раза выше, чем у обычного беспилотника типа „Шахед“», — пояснил Долинце.

Он отметил, что из-за такой разности скоростей реактивные дроны труднее перехватывать. Если эффективность уничтожения обычных Шахедов может составлять 95–98%, то для реактивных средств она оценивается примерно в 80%.

Для борьбы с ними могут использоваться ПЗРК, мобильные огневые группы и истребительная авиация, включая F-16 и МиГ-29.

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В то же время эксперт объяснил, способен ли человек самостоятельно определить реактивный БПЛА по звуку. По его словам, он отличается от «Герани-2», которая оснащена двигателем внутреннего сгорания.

«Если говорить именно о реактивных средствах, то они, с одной стороны, менее шумны, с другой — звук все-таки больше похож на звук крылатой ракеты», — сказал Долинце.

Характерным звуком, по словам специалиста, может быть своеобразный свист, связанный с высокой скоростью работы реактивного двигателя.

Впрочем, все равно звучать все реактивные БПЛА не будут. На восприятие влияют тип аппарата — в частности Герань-3, Герань-5 или Бандероль — и скорость его движения.

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Кроме того, услышать беспилотник можно на разных расстояниях в зависимости от высоты полета и рельефа. Звук распространяется по разному над лесом, полем или водой, поэтому его восприятие может существенно отличаться.

Ранее сообщалось, что российские войска устроили бесконечную воздушную атаку на Киев.

Мы ранее информировали, что Россия может применять более дешевые ракеты при атаках по Украине не только для поражения целей, но и для истощения украинской системы ПВО.

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