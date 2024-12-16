Реалии жизни в Донецкой области при РФ: без дорог, связи и воды

Местные жители поселка Лозовое подчеркивают, что их фактически оставили на произвол судьбы.

Во временно оккупированном селе Лозовое Донецкой области отсутствуют дороги, транспорт, вода, связь и интернет. Как отмечают местные жители, водовод, работавший до начала так называемой "СВО", был разрушен российской военной техникой.

Украинский блоггер Денис Казанский показал реалии жизни людей на временно оккупированной территории.

“В нашем поселке очень много проблем. Во-первых, нет общественного транспорта и люди вынуждены идти до ближайшей остановки пешком 35-40 минут. Новый водовод, проложенный в 2021 году, был разбит военной техникой”, – рассказала местная жительница Лилия Кравченко.

По словам Лилии, жители неоднократно обращались в оккупационную администрацию с просьбой починить колодцы, однако получили ответ, что это пока невозможно.

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"В поселке нет ни мобильной связи, ни интернета. Интернет, проведенный до войны, разрушен из-за боевых действий. Дети, которые должны учиться дистанционно, не могут получать образование. Воды нет, канализация протекает”, – добавила женщина.

Она подчеркнула, что поселок фактически оставили на произвол судьбы.

Напомним, что Россия усилила привлечение украинцев с временно оккупированных территорий к войне против Украины. В РФ официально не объявлена мобилизация, мужчины заставляют не только заключать контракты с Министерством обороны России, но и принудительно мобилизуют.