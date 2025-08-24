Реалистичные сроки завершения войны в Украине: эксперт оценил последние заявления Джей Ди Венса

Александр Мусиенко / © ТСН

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что конфликт в Украине не завершится мгновенно, но США надеются на достижение мира в течение ближайших шести месяцев.

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко прокомментировал эти прогнозы.

“Мое мнение было, что придем к прекращению огня по меньшей мере в декабре, то есть не раньше конца ноября. Вэнс берет даже больше, а это значит, что есть неуступчивость Путина и что минимум до конца года Россия будет готова воевать, а потом двигаться по определенным решениям дальше. То есть уже на следующий год они прогнозируют, что весной активных боевых действий не должно быть” – отметил Мусиенко.

Он также отметил некоторые положительные сигналы в переговорах:

"Мы видим, что Россия в лице Лаврова пока уменьшает свои условия. Например, Вэнс говорит о том, что Путин уже не требует пророссийских властей в Киеве и россияне признают, что Украина сохранит свою территориальную целостность".

Напомним, как ранее сообщил Джей Ди Вэнс, россияне впервые за 3,5 года полномасштабной войны против Украины пошли на серьезные уступки.