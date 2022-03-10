"Реальная гуманитарная катастрофа. Помогите Мариуполю!" : Верещук обратилась к народам мира

В город в который раз не смогли доставить даже гуманитарный груз.

В одной из самых горячих точек в Донецкой области городе Мариуполе — реальная гуманитарная катастрофа. В город в который раз не смогли отвезти даже гуманитарный груз.

Об этом в видеообращении сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Самая большая наша боль, о которой я не могу молчать. Я буду говорить каждую минуту, каждый час. Я буду обращаться ко всему миру. Помогите Мариуполю! Там реальная гуманитарная катастрофа. Мы не смогли сегодня снова, в который раз не смогли отвезти туда даже гуманитарный груз. Ни вода, ни медикаменты, ни продукты, не попали к людям, которые под тотальным обстрелом вот уже который день... Авиаудары, уничтожившие роддом, увидел весь мир. Нам это болит. Это видят лидеры, я надеюсь, которые наблюдают внимательно за изнурительной борьбой украинского народа", — отметила она.

Также читайте В Офисе президента рассказали, как проходит эвакуация из разных городов

Также вице-премьер-министр обратилась к народам мира с призывом помочь своим властям сделать так, чтобы гуманитарные коридоры в Украине заработали.

"Я еще раз хочу обратиться и требую от лидеров... нет, я требую от народов, потому что понимаю, что именно польский народ, именно американский народ, британский народ — те люди, у которых большое сердце и искреннее желание строить новый мир по новым правилам — это должен быть новый порядок, к которому мы все стремимся, к которому стремится президент Зеленский — будут это делать вместе с нами так быстро и качественно, как только этого требует ситуация. Помогите своим властям, пожалуйста, сделать так, чтобы гуманитарные коридоры в Украине заработали", — резюмировала она.

О ситуации в Мариуполе в режиме онлайн – в нашем материале.

ТСН.ua