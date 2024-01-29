Реальная ситуация в Харьковской области: военный эксперт раскрыл планы оккупантов

Врагу очень важно взять часть территорий Харьковской области под свой контроль. Однако воины ВСУ пытаются максимально замедлить, а возможно и полностью застопорить движение вражеского войска.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины (2014-2017) Владислав Селезнев.

Цель россиян

Комментируя данные аналитиков Deepstate о потере ВСУ контроля над Табаевкой, эксперт отметил: Представители Deepstate достаточно осторожно вносят изменения в свои карты. Но пока о потере контроля над Табаевкой не уведомит украинский Генштаб, не стоит спешить с соответствующими выводами”.

Ситуация на Купянско-Лиманском направлении в целом обусловлена тем, что враг сосредоточил на этих направлениях суммарно более 100 тысяч своих военнослужащих, пытаясь трансформировать то же численное преимущество в территориальные достижения, говорит Селезнев.

По его словам, врагу крайне важно взять часть территорий Харьковской области под свой контроль, к тому, что он грезит тем, чтобы взять под контроль Купянск-Узловой в большой железнодорожный узел. Речь идет о части Харьковщины вплоть до левого берега реки Оскол, заметил эксперт.

«Конечно, враг, действуя на Лиманском направлении, пытается сформировать своеобразие для дальнейших наступательных действий на направлении Славянско-Краматорской агломерации. Планы очень масштабны для врага, но ситуацию на поле боя определяет именно уровень противостояния», — подчеркнул Селезнев.

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Тактика ВСУ

Он добавил, что сейчас украинская армия, продолжая реализовывать тактику создания масштабных инженерных фортификаций, пытается таким образом реализовать две ключевые миссии — сохранить жизнь и здоровье наших воинов, чтобы они находились под защитой тех же инженерных фортификаций, а также максимально замедлить, а возможно, и полностью застопорить движение вражеского войска.

"Хотя, опять же, те сведения, которые мы время от времени слышим о продвижении вражеского войска, по меньшей мере должны всех нас сосредоточивать на том, что ресурсы и по сей день остаются ключевым фактором, который позволяет нашим воинам отражать все вражеские атаки", — резюмировал эксперт .

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Сложная ситуация на Харьковщине и раскрытие потерь Украины в войне с РФ | Селезнев

Напомним, российские войска наступают на Купянском направлении и захватили Табаевку Харьковской области. Об этом сообщают аналитики Deepstate.

“На утро (28 января – ред.) поступила информация, что враг занял Табаевку и пытается развить успех в сторону Песчаного. В атмосфере неизвестности нельзя допускать панику. В ОТУ "Лиман" стоит сейчас выбор: либо рисковать и стереть резервы для восстановления позиций, либо стабилизировать линию столкновения и закрепиться на новых рубежах. Это логично и ничего тайного не озвучено”, — написали они в Телеграмм-канале.

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