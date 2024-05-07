Реально ли из уклониста сделать мотивированного воина: офицер-морпех ответил

Офицер столкнулся с одним распространенным стереотипом, что уклонисты не нужны на фронте, и высказал свое мнение.

В украинском обществе, в том числе среди военных, бытует стереотип, что из уклонистов получатся плохие воины, поэтому лучше их и вовсе не брать на фронт.

Соответствует ли это действительности, рассказал офицер Морской пехоты Дмитрий Иванов у себя в Facebook.

"В очередной раз столкнулся с одним распространенным стереотипом, который звучит где-то так: "Да наф*г нужны на фронте проклятые уклонисты, они же все убегут/сдадутся в плен/перейдут на сторону врага, они не мотивированы", — пишет Иванов.

Офицер отметил, что мотивация среднестатистического бойца на фронте не намного выше, "поскольку два года в мясорубке – это много, а улучшение пока не светит".

По его мнению, уклонист отличается от военнослужащих по большому счету лишь одним: уклонист просто больше боится.

"Страх – абсолютно нормально, абсолютно естественно, и лжет тот, кто говорит, что никогда ничего не боялся на войне. Но уклонист – это человек, который испуган еще до самой войны, потому что "сон ума рождает чудовищ". Он уверен, что обязательно и неизбежно погибнет, будет тяжело ранен, станет инвалидом и так далее", – объясняет Иванов.

Офицер уверен, что если среднестатистический уклонист попадет в нормальный военный коллектив, то максимум через месяц он станет нормальным бойцом, потому что реальность немного отличается от фантазий, создавших страх в его голове.

"Да, это правило не абсолютно, но где-то 7 человек из 10 действительно смогут преодолеть себя, а это достаточно большой процент", — подытожил военный.

Ранее юрист объяснила, все ли, кто отказался от повестки, являются уклонистами.

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