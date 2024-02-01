Реально ли перебросить боевые действия на территорию России: в ГУР сделали заявление

Последствия войны все больше будут ощутимы на территории самого государства-агрессора.
Боевые действия уже опрокидываются на территорию России. Это происходило с 2022 года и продолжается сейчас.
Об этом в рамках единого телемарафона сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.
"Фактически, это уже происходит. И 22-й год, и особенно 23-й и начало сейчас 24-го года связаны с активным "грохотом", "хлопком" на территории так называемой Российской Федерации... Понятно, что за этим стоит серьезная работа, и напавшее на своего соседа государство-агрессор я думаю... было бы странно надеяться, что война должна вестись почему-то исключительно на украинской территории.Нет, это не так…", — рассказал Андрей Юсов.
Он также добавил, что последствия этой войны все больше будут ощутимы на территории самого государства-агрессора.
"Это, собственно, уже продолжается и таких событий будет больше", — подчеркнул представитель ГУР.
Напомним, что на борту уничтоженного катера РФ "Ивановец" могли находиться 40 членов экипажа и ракеты.
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