Реально ли перебросить боевые действия на территорию России: в ГУР сделали заявление

Последствия войны все больше будут ощутимы на территории самого государства-агрессора.

Боевые действия уже опрокидываются на территорию России. Это происходило с 2022 года и продолжается сейчас.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

"Фактически, это уже происходит. И 22-й год, и особенно 23-й и начало сейчас 24-го года связаны с активным "грохотом", "хлопком" на территории так называемой Российской Федерации... Понятно, что за этим стоит серьезная работа, и напавшее на своего соседа государство-агрессор я думаю... было бы странно надеяться, что война должна вестись почему-то исключительно на украинской территории.Нет, это не так…", — рассказал Андрей Юсов.

Он также добавил, что последствия этой войны все больше будут ощутимы на территории самого государства-агрессора.

"Это, собственно, уже продолжается и таких событий будет больше", — подчеркнул представитель ГУР.

Напомним, что на борту уничтоженного катера РФ "Ивановец" могли находиться 40 членов экипажа и ракеты.

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