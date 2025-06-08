Реальные масштабы операции "Паутина": сколько самолетов Россия могла потерять в результате ударов дронов

Реальные масштабы сделки "Паутина". / © АСН24

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После массированной атаки украинских дронов по российским авиабазам Москва и Киев вступили в очередную фазу информационной войны. Россия отрицает какие-либо потери, в то время как Украина заявляет о десятках уничтоженных самолетов.

Об этом сообщает NBC News.

По оценкам западных экспертов и аналитических центров, включая НАТО и NBC News, достоверно подтверждено уничтожение не менее 10–13 самолетов. Спутниковые снимки компаний Planet Labs и Maxar указывают на серьезные повреждения авиабаз "Бела" в Иркутской области и "Оленья" на севере России - объекты, находящиеся в 1200-2500 км от Украины.

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На базе Бела идентифицированы остатки по меньшей мере трех стратегических бомбардировщиков Ту-95 и трех сверхзвуковых Ту-22. В "Оленье" — по меньшей мере четыре уничтоженных самолета, среди которых также Ту-95 и Ту-22. Именно эти типы самолетов используются для обстрелов украинской территории крылатыми ракетами.

Датский OSINT-аналитик Оливер Александер подтверждает: снимки высокого разрешения и видео, опубликованные СБУ, свидетельствуют об уничтожении 12 самолетов, еще 10 получили повреждения. Хотя, как отмечает он, "оценить уровень повреждений по спутниковым снимкам сложно - если нет огня, не всегда видны масштабы потерь".

Операция Spiderweb (Паутина) осуществлялась с использованием 117 малых беспилотников, спрятанных в грузовиках и запущенных непосредственно вблизи целей. Одна из пораженных баз расположена на расстоянии более 2500 км от украинской границы – блестящее достижение с точки зрения дальности и точности.

Президент Владимир Зеленский назвал атаку "блестящим результатом", подготовка к которому длилась 18 месяцев и который "непременно войдет в учебники истории".

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По мнению экспертов, потеря даже нескольких Ту-95 и Ту-22 критическая для России. Как отмечает Томас Виттингтон из Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне, Россия больше не производит эти самолеты. "Только что вы теряете один из них - это потеря навсегда".

Хотя официальный Киев заявляет о еще больших потерях, пока видео- и спутниковых доказательств в поддержку полной цифры нет. Тем не менее, удары по таким отдаленным базам демонстрируют способность Украины наносить удары в глубоком тылу России — как физически, так и информационно.

Помощник президента Украины Павел Палиса в Вашингтоне заявил журналистам в среду, что был сбит 41 российский самолет. По его словам, примерно половина из них была полностью уничтожена, а остальные получили серьезные повреждения и больше не пригодны к эксплуатации.

Служба безопасности Украины и президент Владимир Зеленский сообщили, что в результате этих ударов было выведено из строя около 34% стратегической авиации России, способной нести ядерное оружие. Ущерб оценили в 7 миллиардов долларов.

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Палиса также отметил, что одной из целей стали два самолета дальнего радиолокационного обнаружения Бериев А-50, которые считаются чрезвычайно редкими и стратегически важными для российской армии. На видео СБУ видно, как беспилотник садится прямо на антенну радара одного из самолетов, но явный взрыв зафиксирован не был.

В ответ на запрос NBC News относительно источников и точности данных, в СБУ заявили, что расчеты были подтверждены странами-членами НАТО, даже несмотря на определенные разногласия с официальными цифрами самого альянса.

Ранее в Сети появился первый спутниковый снимок после атаки дронами СБУ по российской военной авиабазе "Бела". Он подтверждает поражение самолетов Ту-95МС и Ту-22М3.