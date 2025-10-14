Реальные масштабы СОЧ и дезертирства: Генпрокуратура раскрыла цифры

СОЧ

Украинские правоохранители с начала полномасштабного вторжения России зарегистрировали почти 290 тысяч уголовных производств по фактам самовольного ухода из части (СОЧ) и дезертирства.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в ответ на запрос "Украинской правды".

Так, с января 2022 по сентябрь 2025 открыто:

235 646 уголовных дел за самовольное оставление части (СОЧ);

53 954 - за дезертирство.

Для сравнения, в январе 2022-сентябре 2024 года таких производств было значительно меньше: примерно 60 тысяч – за СОЧ и почти 30 тысяч – за дезертирство.

По данным, которые раньше публиковал ОГП, к июлю 2025 года в Украине зарегистрировали:

202 997 дел за самовольное оставление части,

из которых в 15564 подозреваемым уже сообщено о подозрении;

50 058 дел за дезертирство,

из которых подозрения объявили в 1248 случаях.

Статистика свидетельствует о значительном росте количества производств 2025 года, что может быть связано как с усилением контроля со стороны правоохранительных органов, так и с усложнением условий службы на фронте.

Ранее подполковник ВСУ Максим Жорин рассказал, почему военные бегут с фронта.