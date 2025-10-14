- Дата публикации
- Категория
- Война
- 1500
- 1 мин
Реальные масштабы СОЧ и дезертирства: Генпрокуратура раскрыла цифры
С начала войны открыто около 290 тысяч дел за самовольное оставление части и дезертирство.
Украинские правоохранители с начала полномасштабного вторжения России зарегистрировали почти 290 тысяч уголовных производств по фактам самовольного ухода из части (СОЧ) и дезертирства.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в ответ на запрос "Украинской правды".
Так, с января 2022 по сентябрь 2025 открыто:
235 646 уголовных дел за самовольное оставление части (СОЧ);
53 954 - за дезертирство.
Для сравнения, в январе 2022-сентябре 2024 года таких производств было значительно меньше: примерно 60 тысяч – за СОЧ и почти 30 тысяч – за дезертирство.
По данным, которые раньше публиковал ОГП, к июлю 2025 года в Украине зарегистрировали:
202 997 дел за самовольное оставление части,
из которых в 15564 подозреваемым уже сообщено о подозрении;
50 058 дел за дезертирство,
из которых подозрения объявили в 1248 случаях.
Статистика свидетельствует о значительном росте количества производств 2025 года, что может быть связано как с усилением контроля со стороны правоохранительных органов, так и с усложнением условий службы на фронте.
Ранее подполковник ВСУ Максим Жорин рассказал, почему военные бегут с фронта.