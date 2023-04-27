Реальные потери оккупантов: Жданов объяснил, почему данные украинских ты западных источников отличаются

По словам эксперта, Украина называет более реальные потери россиян.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что западные СМИ получают данные от американского разведывательного сообщества, которое принимает во внимание только те потери российских оккупантов, которые уже подтверждены.

В то же время, украинская сторона предоставляет более реальное количество погибших россиян.

Об этом говорилось в комментарии Жданова 24 Канала.

Как именно получают данные о потерях: эксперт назвал три источника

По словам Олега Жданова, сначала по фото с телами убитых россиян узнают геолокацию. Благодаря этому становится известно, в каком подразделении служили военные.

Информацию о потерях российских окупантов можно узнать из трех источников: прозвучало сведение из украинских и российских СМИ, тела окупантов заметили спутники западной разведки.

"Таким образом они фиксируют только подтвержденные потери", – сказал военный эксперт.

Он считает, что западные эксперты не принимают во внимание, сколько тел похоронные команды собирают после боя. Также не учитывается личный состав российской армии, который ликвидируется врагом в полевых крематориях. Так что украинские данные более близки к реальности.

Украина определяет количество погибших на фоне боевых сводок из свидетельств самих украинских защитников.

"То есть, когда командир опрашивает личный состав и он говорит, кто и сколько ликвидировал оккупантов", — рассказал он.

Затем эти данные сводятся в единую систему и попадают в Генштаб ВСУ, озвучивающий конечную цифру.

"Совершенно допустимы потери с учетом того, сколько они нагнали там народа, половина которого наемники", — добавил Жданов.

По словам Жданова, воюющие в Украине заключенные находятся "нигде – между небом и землей, а сейчас уже на небе".

"Это говорит о том, что никто не узнает об их смерти", – добавил Жданов.

Напомним, по информации западных СМИ, РФ планирует "тихо" завербовать на войну еще 400 тыс. россиян.

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