"Реальный выбор Путина – дача или кладбище": эксперт спрогнозировал падение режима диктатора РФ

Британский публицист и эксперт в России Эдвард Лукас заявил, что опасается того, что может произойти в РФ после падения режима диктатора Владимира Путина, начавшего кровавую войну в Украине.

Об этом пишет Wiadomosci.wp.pl.

Публицист признал, что в России уже видно начало гражданской войны, особенно оно заметно благодаря развитию частных армий. Но он признал, что сейчас сложно понять, что происходит в России.

Также читайте Как закончится война в Украине и что может ускорить ее завершение: оценка одного из самых известных генералов США

"Я думаю, что после Путина что-то хуже произойдет, какая-то хунта, один из элементов которых будет хорошо выглядеть в глазах Запада. В настоящее время реальным выбором Владимира Путина является либо дача, либо кладбище. Эта война катастрофа, и поэтому российский диктатор движется в этом направлении", – сказал Лукас.

Британский публицист также подчеркнул, что Запад должен значительно ускорить помощь, оказанную Киеву, и призвал передать истребители Украине. Он назвал Миг, или те, которые можно быстро овладеть, например, F-16.

Говоря о запугивании Кремля относительно западной помощи Украине, Лукас предложил игнорировать пропаганду Москвы, сказав, что "если им не нравится ситуация, в которой они чувствуют себя уязвимыми, они не должны были вступать в войну против другой страны". Эксперт добавил, что если Россия хочет разобраться с другими аспектами войны, против которых она возражает, она просто должна ее остановить.

Напомним, эксперт по российским делам Анна Лабушевская сообщила, что после военного поражения Путина в Украине может произойти распад России и революция. И именно Чечня может стать местом, где начнутся новые процессы в России.

Читайте также: