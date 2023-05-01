Ребёнка убили возле школьной площадки: подробности и фото обстрела Черниговщины

В полиции показали фото с места авиаудара.
Российские оккупанты в понедельник, 1 мая, обстреляли Черниговскую область. На месте трагедии погиб ребенок, еще два человека получили ранения.
Об этом сообщили в МВД Украины.
Оккупанты ударили из авиации по Черниговской области 1 мая после обеда. Они обстреляли давно не работавшее учебное заведение. Возле помещения образования была расположена детская площадка, где судя по фото МВД играл ребенок и погиб из-за террористического удара окупантов.
Также ранения получили еще два человека. Все происшествия устанавливает полиция.
В ОК "Пивнич" добавили, что россияне обстреляли село Лизуновка на Черниговщине. По населенному пункту они выпустили две управляемые авиабомбы.
"В результате авиаудара погиб 1 ребенок (2009 г.р.) и, предварительно, ранены еще 2 гражданских лица. Также частично разрушено здание СОШ (неработающее) и повреждены частные дома. Информация о потерях и повреждениях уточняется", - сообщили военные.
Напомним, глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус 1 мая сообщил, что оккупанты обстреляли Новгород-Северский район Черниговщины и убили ребенка.
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