"Ребенку было 5 лет, а я сделал контрольный": боевики "Вагнер" рассказали, как убили как минимум 10 украинских детей

В частности, в феврале 2023 года один из экс-заключенных получил приказз убить без слов "всех, кому больше 15 лет и выше". Другой преступником рассказал, как расстрелял девочку возрастом 5-6 лет.
Российский правозащитный роект Gulagu.net опубликовал ролик с интервью нескольких бывших боевиков ЧВК "Вагнер". Они рассказали жуткие подробности расстрела более 20 украинских детей и подростков в Бахмуте и Соледаре и подрыва ямы с более чем 50 ранеными пленными и так называемыми "отказниками".
Интервью дали экс-заключенный из ИК-13 УФСИН России по Саратовской области Азамат Улдаров (помилован указом Путина в августе 2022 года) и экс-заключенный из ИК-1 УФСИН России по Воронежской области Алексей Савичев (помилован указом Путина в сентябре 2022 года). Зеки воевали в пятом штурмовом отряде ЧВК "Вагнер".
15-летние украинцы - "не мирные жители", считает оккупант
Савичев рассказал, как в феврале 2023 года ему приказали убить без слов "всех, кому больше 15 лет и выше".
"Неправильно говорить "мирных жителей". Я не думаю, что эти 15-16 летные украинцы были мирными. Было расстреляно 20-24 человека, из них человек десять — 15-16-17-летние подростки. Есть приказ — зачистить дом. Кто там был — неважно", — вспоминает военный преступник. Он добавил, что убивали всех подростков, у кого были татуировки.
Второй военный преступник Азамат Улдаров рассказал, как расстрелял девочку возрастом 5-6 лет.
Убийство 5-летнего ребенка
"Мы шли и убивали всех. Были женщины, мужчины, пенсионеры, дети… Ребенку было 5−6 лет, она визжит, а я сделал контрольный. Была команда зачистить всех", — признался оккупант.
Улдаров в Бахмуте получил приказ "зачистить" подвал, где находилось около 300-400 человек, среди которых примерно 40 детей.
"Мне сказали, не выпустить никого. Я выполнил команду. Это был девятиэтажный дом и целый подвал, а также первый и второй этаж были забиты людьми и заминированы. Я тогда дал команду — "обнулить" всех", — добавил Улдаров.
Также Улдаров рассказал, что при нем было казнено кувалдой более 20 человек, большинство из которых "вагнеровцы".
Убивали пленных и своих дезертиров
Также Савичев рассказал, как убил 60 людей, сидевших в яме вместе с трупами погибших ранее. Среди этих людей были и пленные украинские бойцы, и так называемые "500-ые" – оккупанты, которые отказались воевать. Боевик признался, что бросил в яму около 30 гранат.
"Во рву человек 60 точно были. Криков не было, они просто дышали. Мне был приказ — прийти, взорвать и поджечь. Я же не буду смотреть, сколько там человек дышало, сколько было живых. Я просто увидел там своих, доложил командиру, он мне сказал, что это уже не наши. Я просто выполнил приказ. Это было 19−20 января, потому что 23 января меня уже ранило", — рассказал Савичев.
Ранее гражданин Казахстана рассказал, как ему удалось спасти из Ворзеля несовершеннолетнюю девочку, которую насиловали российские солдаты. Ее мать россияне убили.
Напомним, пленный российский военный рассказал, как на захваченной территории оккупант убили 12-летнего мальчика.
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