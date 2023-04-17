"Ребенку было 5 лет, а я сделал контрольный": боевики "Вагнер" рассказали, как убили как минимум 10 украинских детей

В частности, в феврале 2023 года один из экс-заключенных получил приказз убить без слов "всех, кому больше 15 лет и выше". Другой преступником рассказал, как расстрелял девочку возрастом 5-6 лет.

Российский правозащитный роект Gulagu.net опубликовал ролик с интервью нескольких бывших боевиков ЧВК "Вагнер". Они рассказали жуткие подробности расстрела более 20 украинских детей и подростков в Бахмуте и Соледаре и подрыва ямы с более чем 50 ранеными пленными и так называемыми "отказниками".

Интервью дали экс-заключенный из ИК-13 УФСИН России по Саратовской области Азамат Улдаров (помилован указом Путина в августе 2022 года) и экс-заключенный из ИК-1 УФСИН России по Воронежской области Алексей Савичев (помилован указом Путина в сентябре 2022 года). Зеки воевали в пятом штурмовом отряде ЧВК "Вагнер".

15-летние украинцы - "не мирные жители", считает оккупант

Савичев рассказал, как в феврале 2023 года ему приказали убить без слов "всех, кому больше 15 лет и выше".

"Неправильно говорить "мирных жителей". Я не думаю, что эти 15-16 летные украинцы были мирными. Было расстреляно 20-24 человека, из них человек десять — 15-16-17-летние подростки. Есть приказ — зачистить дом. Кто там был — неважно", — вспоминает военный преступник. Он добавил, что убивали всех подростков, у кого были татуировки.

Второй военный преступник Азамат Улдаров рассказал, как расстрелял девочку возрастом 5-6 лет.

Убийство 5-летнего ребенка

"Мы шли и убивали всех. Были женщины, мужчины, пенсионеры, дети… Ребенку было 5−6 лет, она визжит, а я сделал контрольный. Была команда зачистить всех", — признался оккупант.

Улдаров в Бахмуте получил приказ "зачистить" подвал, где находилось около 300-400 человек, среди которых примерно 40 детей.

"Мне сказали, не выпустить никого. Я выполнил команду. Это был девятиэтажный дом и целый подвал, а также первый и второй этаж были забиты людьми и заминированы. Я тогда дал команду — "обнулить" всех", — добавил Улдаров.

Также Улдаров рассказал, что при нем было казнено кувалдой более 20 человек, большинство из которых "вагнеровцы".

Убивали пленных и своих дезертиров

Также Савичев рассказал, как убил 60 людей, сидевших в яме вместе с трупами погибших ранее. Среди этих людей были и пленные украинские бойцы, и так называемые "500-ые" – оккупанты, которые отказались воевать. Боевик признался, что бросил в яму около 30 гранат.

"Во рву человек 60 точно были. Криков не было, они просто дышали. Мне был приказ — прийти, взорвать и поджечь. Я же не буду смотреть, сколько там человек дышало, сколько было живых. Я просто увидел там своих, доложил командиру, он мне сказал, что это уже не наши. Я просто выполнил приказ. Это было 19−20 января, потому что 23 января меня уже ранило", — рассказал Савичев.