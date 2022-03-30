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Ребенок поседел, мать умерла: в Мариуполе военные РФ по очереди насиловали женщину на глазах у ее сына

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Ребенок поседел, мать умерла: в Мариуполе военные РФ по очереди насиловали женщину на глазах у ее сына

pixabay.com

Оккупанты по очереди издевались над женщиной.

В Мариуполе российские оккупанты несколько дней на глазах у 6-летнего мальчика насиловали его мать. От полученных травм женщина умерла.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Twitter.

"В Мариуполе оккупанты несколько дней поочередно насиловали женщину на глазах у ее 6-летнего сына. Позже она умерла от ран. Волосы ее маленького сына поседели. Это не фильм ужасов. Изнасилование, насилие, убийства – вот что значит "русский мир", — говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты в телефонных разговорах с родственниками признаются, что в Украине они насилуют детей и едят собак.

Также жительница Киевщины рассказала, как российские оккупанты убили ее мужа и по очереди ее изнасиловали.

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