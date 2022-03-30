Ребенок поседел, мать умерла: в Мариуполе военные РФ по очереди насиловали женщину на глазах у ее сына

Ребенок поседел, мать умерла: в Мариуполе военные РФ по очереди насиловали женщину на глазах у ее сына

Оккупанты по очереди издевались над женщиной.

В Мариуполе российские оккупанты несколько дней на глазах у 6-летнего мальчика насиловали его мать. От полученных травм женщина умерла.

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Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Twitter.

"В Мариуполе оккупанты несколько дней поочередно насиловали женщину на глазах у ее 6-летнего сына. Позже она умерла от ран. Волосы ее маленького сына поседели. Это не фильм ужасов. Изнасилование, насилие, убийства – вот что значит "русский мир", — говорится в сообщении.

В Мариуполе occupiers took turns raping a woman for several days в front of her 6 year old son. Это последняя забытость ее чувств. Her young son's hair turned grey.

Это не horror movie. Rape, violence, murder — это what "русский мир" stands for.

#RussianWarCrimes — Defence of Ukraine (@DefenceU) 30 марта, 2022

Напомним, российские оккупанты в телефонных разговорах с родственниками признаются, что в Украине они насилуют детей и едят собак.

Также жительница Киевщины рассказала, как российские оккупанты убили ее мужа и по очереди ее изнасиловали.