Ребенок ранен в спину: мальчик, который растрогал Украину своим дневником, остался в Мариуполе (фото)

Восьмилетний мальчик, сидя в подвале в Мариуполе писал в дневнике о смерти родных и близких.

Маленький мальчик, который растрогал мир своим дневником с детским описанием ужасов войны, до сих пор остается в заблокированном врагом Мариуполе. Восьмилетний ребенок получил ранение в спину после того, как российские оккупанты открыли огонь по нему, его маме, дедушке и сестре.

Его историю на брифинге в Киеве рассказал фотограф Евгений Сосновский, выложивший фото пронзительного детского дневника. Сосновский оказался дядей мамы мальчика.

Об этом пишет Obozrevatel.

Также читайте В Мариуполе вода вымывает из могил тела погибших – советник мэра

4 мая фотограф опубликовал в соцсети фото нескольких страниц из дневника мальчика. Он писал, что у него "умерла бабушка Галя, две собаки и любимый город", и вспоминал, что, несмотря ни на что, встречает каждое утро улыбкой.

Сосновский рассказал, что мальчик – сын его племянницы.

"Мы собирались с женой идти к бабушке, как – стук в дверь. Открываем. Стоит наша племянница с двумя детками – мальчик восьми лет и дочь 15 лет, в пыли все и в крови. "Нас обстреляли, мы ранены", – говорят. Отец (брат моей жены) тоже ранен, он не смог уже идти… Как она дошла до нас – не знаем, потому что был очень мощный обстрел… И я всегда говорю, что это мать-героиня, потому что она спасла своих деток, она даже не знала, что у нее на ноге еще две дырки, и с одной почти фонтаном шла кровь… Когда мы увидели ее раны, это был шок", – рассказал фотограф.

Сосновский также рассказал о ранениях, полученных членами его семьи. У племянницы - мамы детей, - кроме ран на ноге, на руке ниже локтя был буквально вырван кусок плоти. У ее дочери – рассечена голова. Досталось и малышу: у него "на спине тоже был вырван кусок мяса, кожи не было".

Напомним, в начале мая мир облетели фото дневника 8-летнего ребенка из заблокированного Мариуполя.

Фото: Евгений Сосновский

Мальчик записывал ужасы войны, которую принесла Россия на украинскую землю, и смерти, свидетелем которых стал.

Фото: Евгений Сосоновский

Впрочем, даже в бомбоубежище, переживая то, чего не должен переживать ни один ребенок в мире, мальчик продолжал каждое утро встречать с улыбкой.

Фото: Евгений Сосновский

Как сообщалось, ведущая, блогерша и посол ООН Маша Ефросинина опубликовала записки из дневника девушки, которая прошла блокаду Мариуполя.

Оккупанты эксплуатируют детей, чтобы оправдать свои преступления на территории Украины – Сергей Лещенко

Читайте также: